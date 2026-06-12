Gera (dpa/th) - Bei einem Unfall in der Innenstadt von Gera sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache am Abend in den Gegenverkehr und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 19-Jährige, die beiden Insassen seines Wagens im Alter von 23 und 19 Jahren sowie der 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.