Kassel (dpa/lhe) - Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der A49 bei Kassel schwer verletzt worden. Eine Frau erlitt am Sonntagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Drei Autos seien zwischen den Anschlussstellen Kassel Waldau und Auestadion kollidiert. Die Ursache sei aktuell unklar. Der 40-Jährige, der 20-Jährige und die 52-Jährige wurden laut Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war nach dem Unfall für vier Stunden gesperrt.