Deining (dpa/lby) - Eine 15-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Deining (Landkreis Neumarkt i. d. Oberpfalz) am Samstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr bei einer T-Kreuzung in eine Hauswand. Dabei habe sie zwei Fußgänger erfasst, von denen einer leicht und die 15-Jährige schwer verletzt worden sei.