Pretzfeld (dpa/lby) - Ein einjähriges Kind und seine Mutter sind bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Pretzfeld (Landkreis Forchheim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es gegen 15.20 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang der Staatsstraße 2760 aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Regionalzug und dem Auto der 37-Jährigen gekommen. Die eingleisige Zugstrecke musste in der Folge zwischenzeitlich gesperrt werden, die rund 60 Fahrgäste des Zuges hätten ihre Reise per Schienenersatzverkehr fortsetzen können. Die Mutter und ihr Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht.