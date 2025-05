Petersdorf (dpa/lby) - Ein Zehnjähriger ist im Landkreis Aichach-Friedberg mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen am Mittwochnachmittag in eine Klinik. Der junge Radler fuhr nach Angaben eines Polizeisprechers wohl freihändig eine abschüssige Straße in Petersdorf hinab, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrrad und geriet in einen Grünstreifen. Er trug laut Sprecher keinen Fahrradhelm. Lebensgefahr habe keine bestanden.