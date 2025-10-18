Schwerer Unfall: Zehnjährige von E-Bike erfasst und verletzt – Fahrerflucht

Alzenau - Ein zehnjähriges Mädchen ist in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) von einem E-Bike-Fahrer angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der wohl zwischen 35 und 40 Jahre alte Fahrer sei nach dem Zusammenstoß vom Unfallort nahe der hessischen Landesgrenze davongefahren und werde gesucht, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer am Freitag mit einem schwarzen Fahrrad mit auffällig dicken Reifen unterwegs, als das Mädchen einen Fußgängerweg überqueren wollte. Dabei sei es zur Kollision gekommen, der Fahrradfahrer und das Mädchen seien beide gestürzt.