Unterschwaningen (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen ein Pferd auf einer Straße in Unterschwaningen (Landkreis Ansbach) erfasst und tödlich verletzt. Das Pferd ohne Reiter befand sich in der Nacht auf der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Ein weiteres Pferd wurde demnach von der Feuerwehr eingefangen. Der Eigentümer konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.