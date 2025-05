Beilngries (dpa/lby) - Eine Motorradfahrerin ist bei einem Sturz mit ihrer Maschine im Landkreis Eichstätt schwer verletzt worden. Die Frau kam mit ihrem Motorrad in einer Kurve bei Beilngries nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. In einem Feld überschlug sie sich mit ihrer Maschine dreimal. Ein Rettungshubschrauber flog die 57-Jährige am Donnerstag in eine Klinik.