Kaltenwestheim (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein 66 Jahre alter Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann war am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Kaltenwestheim und Mittelsdorf aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 66-Jährige wurde eingeklemmt und nach der Bergung aus dem Wrack mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.