Schwerer Unfall: Lastwagen prallt auf A9 gegen Wagen - Autofahrer stirbt

Schweitenkirchen (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und zwei Autos auf der Autobahn 9 in Oberbayern ist einer der Autofahrer ums Leben gekommen. Der Lastwagenfahrer war nach Angaben eines Polizeisprechers morgens in Fahrtrichtung München unterwegs, als er nahe Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit einem Auto zusammenstieß. Anschließend durchbrach der Sattelzug die Mittelleitplanke demnach und prallte gegen einen weiteren Wagen.