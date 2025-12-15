 
Schwerer Unfall Krankentransporter kracht bei Nebel auf Lkw – zwei Verletzte

Auf der Autobahn 3 endet die Fahrt eines Krankentransporters im Heck eines Sattelzugs. Eine junge Beifahrerin wird eingeklemmt. Was ist zur Unfallursache bekannt?

Fahrerin und Beifahrerin kommen mit Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Windorf (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Krankentransporter und einem Sattelzug auf der Autobahn 3 bei Windorf (Landkreis Passau) sind zwei Frauen verletzt worden. Die 22-jährige Fahrerin des Transporters erlitt leichte Verletzungen, ihre 17-jährige Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Krankentransporter war ohne Patienten in Richtung Österreich unterwegs, als die Fahrerin – laut Polizei wohl wegen der verminderten Sicht durch Nebel – auf den vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.

Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen ins Krankenhaus. Der 56-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Autobahn war im betroffenen Bereich zeitweise gesperrt.