Schwerer Unfall: Krankentransporter kracht bei Nebel auf Lkw – zwei Verletzte

Windorf (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Krankentransporter und einem Sattelzug auf der Autobahn 3 bei Windorf (Landkreis Passau) sind zwei Frauen verletzt worden. Die 22-jährige Fahrerin des Transporters erlitt leichte Verletzungen, ihre 17-jährige Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Krankentransporter war ohne Patienten in Richtung Österreich unterwegs, als die Fahrerin – laut Polizei wohl wegen der verminderten Sicht durch Nebel – auf den vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.