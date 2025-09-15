 
  6. Kollision mit Lkw: Mann tödlich verletzt

Schwerer Unfall Kollision mit Lkw: Mann tödlich verletzt

Ein Auto gerät in der Nähe von Mühlhausen in den Gegenverkehr - die Folgen sind verheerend.

 
Schwerer Unfall: Kollision mit Lkw: Mann tödlich verletzt
Tödlicher Unfall bei Mühlhausen Foto: Bodo Schackow/dpa

Mühlhausen (dpa/th) - Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis tödlich verletzt worden. Er sei mit seinem Transporter   auf der Bundesstraße 249 bei Eigenrieden, einem Ortsteil der Stadt Mühlhausen, in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastzug zusammengeprallt, berichtete die Polizei. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Rettungshubschrauber konnte nur noch wieder abdrehen.  

Durch den Unfall seien die Sattelzugmaschine, der Transporter und eine Leitplanke erheblich beschädigt worden. Die Polizei schätze den Sachschaden auf etwa 180.000 Euro, die Straße war für einige Zeit gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden nach Polizeiangaben von einem Sachverständigen unterstützt.