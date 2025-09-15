Schwerer Unfall: Kollision mit Lkw: Mann tödlich verletzt

Mühlhausen (dpa/th) - Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis tödlich verletzt worden. Er sei mit seinem Transporter auf der Bundesstraße 249 bei Eigenrieden, einem Ortsteil der Stadt Mühlhausen, in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastzug zusammengeprallt, berichtete die Polizei. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Rettungshubschrauber konnte nur noch wieder abdrehen.