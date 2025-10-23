Schwerer Unfall in Ipsheim: 79-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ipsheim (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß in Ipsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ums Leben gekommen. Den Erkenntnissen nach geriet ein 39-Jähriger am Ausgang einer leichten Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto des 79 Jahre alten Mannes zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Senior starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.