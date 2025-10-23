 
Schwerer Unfall in Ipsheim 79-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein 39-Jähriger gerät in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Sein Wagen stößt frontal mit einem anderen Auto zusammen. Die Staatsstraße bleibt stundenlang gesperrt.

Der 79 Jahre alte Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ipsheim (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß in Ipsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ums Leben gekommen. Den Erkenntnissen nach geriet ein 39-Jähriger am Ausgang einer leichten Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto des 79 Jahre alten Mannes zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Senior starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. 

Der 39-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum er in den Gegenverkehr fuhr, war zunächst unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Staatsstraße blieb bis in den Abend hinein voll gesperrt.