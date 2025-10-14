Eigentlich wollte sie nur ihr Auto abstellen, doch das hatte für eine Frau in der Gemeinde Schleusegrund ungeahnte Folgen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, stellte eine Autofahrerin ihren Pkw in einem Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund vor der Garage ab. Das Auto setzte sich dann aber von alleine in Bewegung und erfasste die Frau. Sie wurde dadurch schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.