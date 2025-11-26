Schollbrunn (dpa/lby) - Eine Frau ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Landkreis Main-Spessart von ihrem Auto mitgeschleift und wohl mindestens einmal überrollt worden. Der Rettungsdienst brachte die 30-Jährige am Dienstag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Frau habe in Schollbrunn versucht, ihren streikenden Wagen zum Fahren zu bringen, als sich das Auto selbstständig gemacht habe und losgerollt sei, sagte ein Polizeisprecher. Erst nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen und einem Baum sei das Fahrzeug zum Stehen gekommen. Die Polizei ermittelte zum genauen Unfallhergang.