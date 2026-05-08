In Arnstadt ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall im Rotehüttenweg gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchbrach die Fahrerin eines VW Polo gegen 20.30 Uhr offenbar alleinbeteiligt und aus bislang unbekannter Ursache ein Metalltor zu einem Privatgrundstück. Anschließend fuhr das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit einen Hang hinab in ein Waldstück und kollidierte dort mit einem Baum. Der Wagen kam dort zum Stehen.