Marktleuthen (dpa/lby) - Ein Radlader hat einen Fahrradfahrer im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge erfasst und ihn dabei schwer verletzt. Der 36-Jährige wurde am Freitag ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach steuerte ein 61-Jähriger in Marktleuthen das Fahrzeug und kippte Splitt in eine Mulde, als er beim Rückwärtsfahren in Schrittgeschwindigkeit mit dem Radler auf der Straßenmitte kollidierte.