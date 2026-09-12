Schwerer Unfall: Eine Tote und sechs Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Königstein (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Königstein im Taunus ist eine Jugendliche getötet worden. Sechs Menschen wurden zudem verletzt, zum Teil schwer, wie die Polizei mitteilte. Die 17-Jährige erlag demnach noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Ein Auto mit fünf Insassen, darunter die Jugendliche, sei vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen, mehrfach mit der Leitplanke kollidiert und dann frontal in das entgegenkommende Auto geprallt.