Schwerer Unfall: Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum – fünf Verletzte

Grabenstätt (dpa/lby) - Beim Frontalzusammenstoß mit einem Baum im oberbayerischen Landkreis Traunstein sind ein junger Autofahrer und vier Mitinsassen im Wagen verletzt worden. Der 19-Jährige und seine Freunde im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der Autofahrer nachts mit überhöhter Geschwindigkeit und betrunken von der Straße ab und prallte gegen den Baum.