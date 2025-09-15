Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr hat sich auf der A73 in Höhe der Anschlussstelle Suhl Zentrum ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 40-jähriger Fahrer bei starkem Regen die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke, schleuderte über die Fahrbahn und wurde anschließend eine rund fünf Meter hohe Böschung hinaufgeschleudert. Von dort flog der Wagen etwa 20 Meter durch die Luft, überschlug sich mehrfach auf einer angrenzenden Wiese und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.