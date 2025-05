Schwerer Unfall: 55-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Geisenhain (dpa/th) - Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist im Saale-Holzland-Kreis mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum gefahren und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann habe am Abend am Ausgang einer Rechtskurve zwischen den Ortslagen Oberbodnitz und Geisenhain die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Durch den schweren Aufprall sei er aus seinem Fahrzeug geschleudert worden. Für den 55-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.