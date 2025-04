Syke - Zwei 17-Jährige sind in der Nacht in Syke in Niedersachsen mit einem Sportwagen gegen einen Baum geprallt und im Wagen verbrannt. Die beiden waren mit dem Auto des Vaters des 17-jährigen Fahrers unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr den Angaben zufolge mehrere Verkehrsschilder und prallte mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum. Aufgrund der schweren Kollision seien Teile des Fahrzeugs noch mehrere hundert Meter über den Acker geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.