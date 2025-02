Ulm - Ein 14 Jahre altes Mädchen ist in Ulm von einer Straßenbahn angefahren und dabei verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie am Montagabend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Unklar blieb jedoch nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst, wie schwer die 14-Jährige verletzt wurde. Der 38-jährige Fahrer der Bahn sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.