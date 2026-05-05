«Schwerer Schlag»: CSU-Landesgruppenchef warnt vor US-Truppenabzug aus Bayern

Hoffmann fordert: Alle Leitungen glühen lassen

Hoffmann sagte, dass er noch keine Kenntnis von einer endgültigen Entscheidung über den Abzug aus Vilseck hat. "Im Moment habe ich nur die Information, dass das in Rede stehen soll. Ich habe da im Moment noch nicht die abschließende Bestätigung." Es lohne sich daher, da "noch alle Leitungen in die USA glühen zu lassen" und den Amerikanern deutlich zu machen, dass US-Truppen auf deutschem Boden in ihrem eigenen Interesse seien.