Schwerer Raub: 18-Jähriger soll Jugendlichen bedrängt und ausgeraubt haben

Dresden (dpa/sn) - Ein 18-Jähriger soll in Dresden nachts einen Jugendlichen an eine Wand gepresst, bedroht und bestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Raubes, wie sie mitteilte. Während der Tat am Mittwoch soll er so getan haben, als besäße er einen gefährlichen Gegenstand, den er jederzeit gegen den 16-Jährigen einsetzen könnte.