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  4. 18-Jähriger soll Jugendlichen bedrängt und ausgeraubt haben

Schwerer Raub 18-Jähriger soll Jugendlichen bedrängt und ausgeraubt haben

Ein 18-Jähriger drohte einen gefährlichen Gegenstand gegen einen Jüngeren einzusetzen, um an dessen Besitz zu gelangen. Was er erbeutete.

Schwerer Raub: 18-Jähriger soll Jugendlichen bedrängt und ausgeraubt haben
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Die Polizei stellte den Mann nach der Tat. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Dresden (dpa/sn) - Ein 18-Jähriger soll in Dresden nachts einen Jugendlichen an eine Wand gepresst, bedroht und bestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Raubes, wie sie mitteilte. Während der Tat am Mittwoch soll er so getan haben, als besäße er einen gefährlichen Gegenstand, den er jederzeit gegen den 16-Jährigen einsetzen könnte.

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Der junge Mann erbeutete demnach bei seiner Tat die Jacke, ein Taschenmesser sowie ein Portemonnaie des Jugendlichen mit 40 Euro. Er wurde noch in der Nacht der Tat von der Polizei gestellt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der 18-Jährige ist bereits mehrfach vorbestraft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.