Oberursel (dpa/lrs) - In Oberursel ist es am Morgen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen mitteilte, stießen gegen 8.00 Uhr ein Auto und ein Motorrad zusammen. Das Motorrad sei mit zwei Menschen besetzt gewesen, die infolge des Unfalls lebensgefährlich verletzt worden seien. Zum genauen Unfallhergang und der Ursache machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. An der Unfallstelle sei die Straße im Rahmen der Bergungsarbeiten derzeit voll gesperrt.