Schwerer Diebstahl: Mitarbeiter stehlen Diesel – Polizei erwischt Duo bei Tat

Die 46 und 53 Jahre alten Mitarbeiter standen demnach schon nach firmeninternen Ermittlungen unter Verdacht. Sie sollen Firmenfahrzeuge betankt und daraus Diesel in Kanister abgezapft haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein anderer Mitarbeiter erstattete dem Sprecher zufolge im Auftrag des Firmenchefs deshalb Anzeige. Am Freitag hätten Beamte das Firmengelände überwacht und die Verdächtigen dabei beobachtet, wie sie mehrere befüllte Kanister in ein Privatauto geladen hätten. Die Polizei habe sechs Kanister in zwei privaten Fahrzeugen gefunden, so der Sprecher.