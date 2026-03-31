 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Dreister Klau: Diebe stehlen Hunderte Reifen von Autohaus

Schwerer Diebstahl Dreister Klau: Diebe stehlen Hunderte Reifen von Autohaus

Fünf Container geknackt, Hunderte Reifen weg: Im Weimarer Vorort Süßenborn schlagen Diebe in großem Stil zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Schwerer Diebstahl: Dreister Klau: Diebe stehlen Hunderte Reifen von Autohaus
1
Unbekannte haben in einem Weimarer Autohaus Reifen im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Weimar (dpa/th) - Eine böse Überraschung erlebte am Montag ein Autohausbesitzer im Weimarer Vorort Süßenborn: Unbekannte haben sich Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und Reifen im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen, wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena mitteilte. Demnach haben die Täter fünf Container aufgebrochen und nach Schätzungen der Polizei bis zu 400 Reifen gestohlen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die Tat muss sich nach ersten Ermittlungen am Wochenende ereignet haben, so die Sprecherin weiter. Angesichts der Menge des Diebesguts sei davon auszugehen, dass die Täter die Reifen mit einem oder mehreren größeren Fahrzeugen abtransportiert haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.