Taufkirchen (dpa/lby) - Ein 16 Jahre alter Auszubildender ist in einer Kfz-Werkstatt im Landkreis München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er habe sich bei dem Betriebsunfall in Taufkirchen am Dienstag die Kniescheibe gebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach beschleunigte ein 26 Jahre alter Mitarbeiter beim Auffahren auf eine Hebebühne plötzlich stark und erfasste den vor ihm stehenden Jugendlichen, der ihn einweisen wollte, mit dem Wagen. Das Auto durchbrach schließlich die Werkstattwand. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.