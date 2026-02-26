Freystadt (dpa/lby) - Im oberpfälzischen Freystadt ist ein 23-Jähriger bei Baggerarbeiten schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Baggerfahrer beim Absteigen aus Versehen einen Bedienhebel betätigt. Daraufhin habe sich der Bagger gedreht. Der Arbeiter sei dabei zwischen der Fahrerkabine und einer Hallenwand eingeklemmt worden. Kollegen, die den Vorfall bemerkten, eilten sofort zur Hilfe und konnten den Mann befreien. Er wurde anschließend schwer verletzt in ein Klinikum gebracht.