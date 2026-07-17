Schwerer Abbiegeunfall: 18-Jähriger im Lkw übersieht Rollerfahrer

Bei dem Lkw handelte es sich nicht um einen schweren Sattelzug, sondern um einen 3,5-Tonner mit Kastenaufbau informierte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl. Solche Fahrzeuge dürfen in der Regel bereits mit dem normalen Autoführerschein gefahren werden. Dass der Fahrer erst 18 Jahre alt war, ist deshalb rechtlich nicht ungewöhnlich.