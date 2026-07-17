Schwerer Abbiegeunfall: 18-Jähriger im Lkw übersieht Rollerfahrer

Ein 18-Jähriger wollte in Römhild mit einem Lkw abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Der 60-Jährige Zweiradfahrer wurde schwer verletzt.
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Auf Höhe eines Einkaufsmarktes wollte der junge Mann nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Der 60-Jährige war vorfahrtsberechtigt.
Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.
Bei dem Lkw handelte es sich nicht um einen schweren Sattelzug, sondern um einen 3,5-Tonner mit Kastenaufbau informierte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl. Solche Fahrzeuge dürfen in der Regel bereits mit dem normalen Autoführerschein gefahren werden. Dass der Fahrer erst 18 Jahre alt war, ist deshalb rechtlich nicht ungewöhnlich.
Deutlich größer und sperriger als ein gewöhnlicher Pkw ist ein solcher Kastenwagen dennoch. Ob der Aufbau bei dem Unfall eine Rolle spielte, lässt sich nur mutmaßen.