Schwere Vorwürfe: US-Schauspieler Busfield kommt aus Untersuchungshaft frei

Gegen Busfield lag ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauchs vor. Zwar stellte er sich vergangene Woche der Polizei, zugleich wies er die Vorwürfe aber vehement zurück. Er werde diesen "schrecklichen" Lügen entgegentreten, sagte der aus TV-Serien wie "Die besten Jahre" und "The West Wing" bekannte Schauspieler in einer Video-Stellungnahme. Er habe sich nicht an kleinen Jungen vergangen und werde sich gegen die Vorwürfe wehren.