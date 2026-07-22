Schwere Vorwürfe Lässt Marokko vor Fußball-WM 2030 systematisch Hunde töten?

Nur widerspricht diese Darstellung unter anderem einer Recherche des Online-Magazins "The Athletic". Demnach bestellte eine örtliche Behörde in Marokko schon vergangenen Herbst 1.000 Schuss Munition, um sie gegen Straßenhunden einzusetzen. Vor dem Africa Cup of Nations (AFCON) in Marokko im vergangenen Jahr wurden Hunde nach Informationen des Magazins verbrannt oder in einem Schlachthaus nahe Marrakesch systematisch getötet.

Ein Kampf um die Deutungshoheit

Auch CNN hat Videos verifiziert von Keulungen in Marrakesch, Casablanca, Agadir und Irfane. Und was hinter den Zäunen und Mauern der Heime geschieht, bleibt meist verborgen. IAWPC erklärt, dass Hunde in den Einrichtungen vergiftet würden und dann "einfach verschwinden". Einige Politiker haben solche Berichte als Fake News angeprangert. Der Kampf um die Deutungshoheit dürfte sich im Vorlauf zur WM noch verschärfen.

Ein neues Gesetz in Marokko, an deren Vorbereitung auch die FIFA mitwirkte, soll mehr Klarheit schaffen. Es sieht Haftstrafen von bis zu sechs Monaten vor und Geldstrafen von umgerechnet bis zu 1.800 Euro für diejenigen, die Tiere vorsätzlich töten oder misshandeln. Gleichzeitig drohen geringere Geldstrafen aber auch denjenigen, die Hunde etwa auf der Straße füttern oder behandeln - zur großen Empörung von Tierschützern.

Erst vor wenigen Tagen tauchte wieder ein Video auf von einem Schützen, der in einer belebten Gegend im Ort Tinghir einen Hund mit einem Gewehr erschießt - ein paar Menschen sehen zu, jemand filmt die Szene mit dem Handy. Das Tier kippt zu Boden, dann packt ein Mann es am Bein und schleift es davon.