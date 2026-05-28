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  4. Handwerker stürzt sechs Meter tief durch Hallendach

Schwere Verletzungen Handwerker stürzt sechs Meter tief durch Hallendach

Ein falscher Schritt, sechs Meter Tiefe: Was dem 19-jährigen Arbeiter auf dem Hallendach zum Verhängnis wurde und wie es ihm nach dem Sturz auf einen Betonboden geht.

Schwere Verletzungen: Handwerker stürzt sechs Meter tief durch Hallendach
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Ein Rettungshubschrauber fliegt den Verletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Donauwörth (dpa/lby) - Ein 19-jähriger Handwerker ist in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) sechs Meter tief durch ein Hallendach gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der junge Arbeiter war gemeinsam mit einem Kollegen am Mittwoch mit Dacharbeiten auf der Lagerhalle beschäftigt. Er habe aus Unachtsamkeit einen falschen Aufgang benutzt und einen ungesicherten Bereich des Dachs betreten – ohne Sicherheitsnetz darunter. 

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Eine Dachplatte gab nach, der 19-Jährige stürzte auf den Betonboden. Da lebensbedrohliche Verletzungen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnten, flog ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in das Klinikum Ingolstadt. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde informiert.