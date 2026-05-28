Schwere Verletzungen: Handwerker stürzt sechs Meter tief durch Hallendach

Donauwörth (dpa/lby) - Ein 19-jähriger Handwerker ist in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) sechs Meter tief durch ein Hallendach gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der junge Arbeiter war gemeinsam mit einem Kollegen am Mittwoch mit Dacharbeiten auf der Lagerhalle beschäftigt. Er habe aus Unachtsamkeit einen falschen Aufgang benutzt und einen ungesicherten Bereich des Dachs betreten – ohne Sicherheitsnetz darunter.