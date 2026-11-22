Die Pariser befürchten einen Kreuzbandriss bei dem 21 Jahre alten Angreifer. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Enrique rechnet jedoch mit einem längeren Ausfall von Doué. "So ist das Leben als Profi auf höchstem Niveau. Man muss es akzeptieren, und ich bin mir sicher, dass er sich gut erholen und noch stärker zurückkommen wird", sagte er.