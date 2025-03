Straußfurt (dpa/th) - Bei dem Versuch, einen Grasbrand zu löschen, ist ein Mann mit einem Fuß in das laufende Mähwerk eines Rasentraktors geraten. Der 62-Jährige habe sich dabei schwere Verletzungen am Bein zugezogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.