Schwere Überschwemmungen Dutzende Tote nach Extremregen in Malaysia und Thailand

Große Schäden in der Landwirtschaft

Besonders schlimm waren die Zerstörungen in den Bundesstaaten Kelantan und Terengganu nahe der Grenze zu Thailand, wie die Zeitung "The Star" berichtete. In Malaysia kamen Behördenangaben zufolge mindestens sechs Menschen in den Fluten ums Leben, in Thailand laut Katastrophenschutz sogar 25. Zahlreiche Häuser waren überflutet oder unter dem Druck der Wassermassen eingestürzt. Auch große Teile der Landwirtschaft und speziell viele Reisfelder waren verwüstet. Den Farmern drohten massive Ernteverluste.