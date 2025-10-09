Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Ford wurde am späten Mittwochabend einer Verkehrskontrolle in der Straße „An der Brunnenkunst“ unterzogen. Wie die Polizei mitteilt ergab ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 3,5 Promille. Es wurden die Weiterfahrt unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet.