Die Justizministerinnen von Thüringen und Sachsen wollen mit einer Bundesratsinitiative eine Verschärfung des Jugendstrafrechts erreichen. Einen Vorstoß dazu legten die CDU-Politikerinnen Beate Meißner (Thüringen) und Constanze Geiert (Sachsen) am Freitag gemeinsam vor. Ihr Ziel: Der Rechtsstaat soll mit härteren Mitteln auf schwere Gewaltstraftaten junger Menschen reagieren. Dabei geht es den beiden um schwere politische Gewalt und um Terror. Bei dieser Art von Kriminalität soll nach ihrem Willen künftig nicht mehr das Jugendstrafrecht mit seinen besonderen und milderen Strafen angewendet werden.