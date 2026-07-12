„Der bleibt bei uns“, meinte Olaf Krech. Der Vorsitzende des Flößervereins hatte Gefallen am „Träumer“ gefunden. Schon bald wird der Mann, den Bildhauer Sebastian Paul geschaffen hat, am neuen Flößerweg stehen. Träumt er wirklich? Vielleicht steht er ja auf einem Floß und hängt seinen Gedanken hinterher. „Die Arbeit ist größer geworden als geplant“, erklärte der Künstler. Alles glatt schleifen wollte er nicht. Vielmehr sollte Raum für Bewegung bleiben. „Vielleicht träumt er von Zitronen, keinesfalls von Kanonen“, steht für Sebastian Paul fest.