Dachau (dpa/lby) - Eine Bulldogge hat eine 85-Jährige in einem Schrebergarten in Dachau angefallen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau mit Bisswunden im Gesicht, am Oberschenkel und an der Hand in ein Krankenhaus. Der Bulldoggen-Mischling sei dabei über den Zaun in den Garten der Seniorin gesprungen. Gegen die Hundebesitzerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.