Schwer verletzter Mann: Polizei ermittelt wegen Verdachts der versuchten Tötung

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Die Polizei ermittelt in Nordthüringen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei wurde in Heilbad Heiligenstadt ein schwer verletzter Mann festgestellt. Der 39-Jährige kam in ein Krankenhaus und befinde sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, teilte die Polizei mit. In diesem Zusammenhang sei nach der Lebensgefährtin des Mannes gefahndet worden, teilte die Polizei mit.