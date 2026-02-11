Schwer verletzter Mann: Polizei ermittelt wegen Verdachts der versuchten Tötung

 
Ein schwer verletzter Mann wird in Heilbad Heiligenstadt gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts – und findet eine leblose Frau an einer Bahnstrecke.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten Tötung in Nordthüringen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Die Polizei ermittelt in Nordthüringen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei wurde in Heilbad Heiligenstadt ein schwer verletzter Mann festgestellt. Der 39-Jährige kam in ein Krankenhaus und befinde sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, teilte die Polizei mit. In diesem Zusammenhang sei nach der Lebensgefährtin des Mannes gefahndet worden, teilte die Polizei mit.

Demnach sei später eine leblose Frau im Bereich einer Bahnstrecke bei Heiligenstadt gefunden worden. Die Identifizierung der Frau sei noch nicht abgeschlossen. Die Bahnstrecke wurde gesperrt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei ermittelt.