Schwer verletzt Radfahrer rutscht in den Gegenverkehr
Redaktion 15.10.2025 - 09:14 Uhr
Schwerer Unfall auf der B19 zwischen Wilhelmsthal und Eisenach: Ein Radler kommt an einem Abhang zu Fall. Einen Helm trägt er nicht.
An einem Abhang verlor er die Kontrolle über das Fahrrad. Er stürzte, rutschte in den Gegenverkehr und stieß gegen das Auto einer 44-Jährigen.
Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Die Polizei weist darauf hin, dass das Tragen eines Helms helfen kann, schwerwiegende Verletzungen zu verhindern. Denn der 54-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen.