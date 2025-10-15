 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Radfahrer rutscht in den Gegenverkehr

Schwer verletzt Radfahrer rutscht in den Gegenverkehr

Schwerer Unfall auf der B19 zwischen Wilhelmsthal und Eisenach: Ein Radler kommt an einem Abhang zu Fall. Einen Helm trägt er nicht.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Schwer verletzt: Radfahrer rutscht in den Gegenverkehr
1
Der 54-Jährige kam in ein Krankenhaus. Foto: picture alliance/dpa

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der B19 bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei von Wilhelmsthal in Richtung Eisenach unterwegs.

Nach der Werbung weiterlesen

An einem Abhang verlor er die Kontrolle über das Fahrrad. Er stürzte, rutschte in den Gegenverkehr und stieß gegen das Auto einer 44-Jährigen.

Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Tragen eines Helms helfen kann, schwerwiegende Verletzungen zu verhindern. Denn der 54-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen.