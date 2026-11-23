Neuhof an der Zenn (dpa/lby) - Ein Mann hat nach einem Wildunfall nach einem verletzten Reh gesucht und ist dabei selbst angefahren worden. Der 68-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er war zusammen mit jemand anderem zu Fuß auf einer Straße bei Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) auf der Suche nach dem Tier, das einer von ihnen zuvor angefahren haben soll. Das Auto stellten sie mit Warnblinklicht an den Straßenrand. Beide sollen bei Dunkelheit keine Warnweste getragen haben. Ein 32-Jähriger habe sie übersehen und den 68-Jährigen erfasst.