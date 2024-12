Ein 51-jähriger VW-Fahrer befuhr laut Polizeibericht die Straße in Richtung Friesenstraße, als ein 63-jähriger Fußgänger die Fahrbahn im Bereich einer Verkehrsinsel überquerte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. „Der 63-Jährige prallte am Fahrzeug ab und kollidierte anschließend mit einem Verkehrsschild“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.