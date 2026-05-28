Schwer verletzt: Frontalcrash mit Lkw

Ein 21-jähriger Autofahrer geriet am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Melkers und Herpf aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur.
Ein 21-jähriger Autofahrer ist zwischen Melkers und Herpf schwer verletzt worden. Die Landstraße blieb nach dem Zusammenstoß zweieinhalb Stunden voll gesperrt.
Ein 21-jähriger Autofahrer geriet am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Melkers und Herpf aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur.
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Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Der 46-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls untersucht, konnte das Krankenhaus jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.
Die Landstraße war für die Dauer von zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrzeuge zu bergen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.