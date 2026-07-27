Schwer verletzt: Ersthelfer wird Opfer von Unfall auf der A7

A7 am Vormittag für etwa vier Stunden gesperrt

Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der nun ebenfalls auf dem Standstreifen stehende Wagen der Frau fast 50 Meter nach vorn geschleudert worden sei. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden belaufe sich auf mehr als 50.000 Euro. Die A7 musste laut Polizei an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Würzburg für rund vier Stunden gesperrt bleiben. Gegen den 31-jährigen Unfallverursacher werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.