Hohenwart (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Oberbayern ist ein Fahrer mit seinem Auto vom Boden abgehoben und gegen eine Hausfassade geprallt. Der 20-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) sei der junge Mann am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Dann fuhr er durch einen Garten und über einen Berg aus Steinen. Durch den Berg hob er ab und kollidierte mit dem Haus. Auch weitere Gärten seien durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Rettungskräfte retteten den Mann aus dem Fahrzeug. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.