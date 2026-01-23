Das neue Jahr war erst einige Tage alt, da hat in Meiningen im öffentlichen Raum ein Mann sein Leben verloren. Die genauen Todesumstände sind nicht ganz klar, aber Mord und Totschlag oder ein Unfall sind wohl ausgeschlossen. Es war möglicherweise ein gesundheitliches Problem, mit einiger Gewissheit war auch Alkohol im Spiel. Das alles, als ihn der Schlaf übermannte, bei Temperaturen deutlich im Minusbereich. Der obdachlose Mann, der oft betrunken war, ist wohl erfroren.