Schwelbrand Wie geht es weiter mit dem Kohlebrand bei Meuselwitz?

Das Areal entstand nach LMBV-Angaben in der Vergangenheit während des Betriebs einer Brikettfabrik. Dort fielen bei der Brikettherstellung große Mengen an sogenannter Kohletrübe an. Dieses lagerte sich über Jahre in einem Becken ab. Der Brand auf der stillgelegten Kohlebergbaufläche des ehemaligen Tagebaugebietes Rusendorf war am 27. Juni ausgebrochen. Nachdem der oberirdische Brand gelöscht war, wurde das Areal an die LMBV übergeben, die Eigentümerin der Fläche ist.