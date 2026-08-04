Schwelbrand Wie geht es weiter mit dem Kohlebrand bei Meuselwitz?

Meuselwitz (dpa/th) - Die Maßnahmen gegen den unterirdischen Schwelbrand auf dem ehemaligen Kohlebergbaugelände bei Meuselwitz werden noch längere Zeit dauern. Um die betroffene Oberfläche zu befeuchten, muss ein Leitungssystem über eine Strecke von rund vier Kilometern vom Restloch Zipsendorf bis zum Brandort aufgebaut werden, wie der Sprecher der Geschäftsführung der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), Bernd Sablotny, sagte. Das dauere nach derzeitigen Erkenntnissen bis November.